أردوغان: مصممون على رفع تركيا إلى مصاف دوري الأبطال اقتصادياً

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على تصميم الحكومة وضع تركيا في مصاف "دوري الأبطال اقتصاديا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وأوضح أردوغان أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف أن حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل التي اعترضتها فترة توليها للسلطة في البلاد.

وأشار إلى أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

وتابع قائلا: "بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيًا من مثيلتها في البلدان الأخرى".

ولفت إلى أن أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكدا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة.

وفيما يخص مكافحة التنظيمات الإرهابية، ترحم أردوغان على أرواح شهداء الجيش التركي وأكد استمرار قوات البلاد في مطاردة الإرهابيين وضربهم في أوكارهم.

وتابع قائلا: "أنهينا الفوضى السياسية والاجتماعية والهجمات التي شُنّت على مدننا وحدودنا عبر التنظيمات الإرهابية، وكذلك أفشلنا محاولة الانقلاب التي قام بها تنظيم غولن الإرهابي".