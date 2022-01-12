البنوك التركية تعود إلى العمل عن بعد جزئياً مع تصاعد الإصابات بالفيروس المستجد

أدى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون في تركيا إلى إعادة القطاع المصرفي لممارسة العمل من المنزل، الأمر الذي أصبح شائعاً في معظم القطاعات الأخرى في الوقت الراهن.

وبينما تستمر فروع البنوك في المدن التركية وهي أهم الوحدات في القطاع المصرفي، في العمل بكامل طاقتها، بدأت قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والبنوك التجارية والبنوك الخاصة في إسطنبول في العمل بنسبة 50% من طاقتها.

وعاد نصف الموظفين في فروع البنوك في إسطنبول حيث الحالات مرتفعة للغاية، إلى نظام العمل عن بعد. أما في الفروع خارج إسطنبول، فتبلغ هذه النسبة حوالي 25%.

واستمر نموذج العمل الهجين في المديريات العامة للعديد من البنوك، وتم اتخاذ قرارات جديدة في البنوك التي تخلت جزئياً وتدريجياً عن هذه الممارسة حيث بدأ الموظفون في القدوم إلى المكتب في الدورة المعتدلة للوباء العام الماضي. لكنهم عادوا إلى نظام العمل من المنزل مرة أخرى.

في غضون ذلك، وصل الاهتمام بالقنوات الرقمية للبنوك ذروته من جديد، لأن هذه المؤسسات الحيوية تعطي الأولوية لصحة عملائها وموظفيها، وتقوم بإجراء العديد من المعاملات المصرفية بأمان وسرعة من خلال قنوات التوزيع البديلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد الفروع.

وكان غرانتي بنك ثاني أكبر بنك خاص في تركيا، أعلن في وقت سابق أنه اعتباراً من يوم الاثنين 27 ديسمبر/كانون الأول، تحول إلى نظام العمل عن بُعد مرة أخرى لموظفي المكتب الرئيسي.

وذكر بيان البنك أن الخدمة في الفروع مستمرة بنفس الطريقة وأن العودة إلى العمل الهجين سيعاد تقييمها باتباع بيانات الفيروس الحالية.

وفي دينيز بنك خامس أكبر بنك في تركيا، يعمل ما يقرب من 80% من موظفي المقر عن بُعد. بينما أدلى بيان يابي كريدي بنك ثالث أكبر مقرض في البلاد، أنه حتى بعد الوباء سيواصل نظام "العمل الخالي من الهدر"، وهو نموذج هجين يمكن للموظفين من خلاله العمل عن بعد ومن المكتب أو المقر أو المركز.

كما أشار البيان الصادر عن بنك ING، الذي يعمل بنموذج هجين منذ عام 2015، إلى أنه سيتم الحفاظ على هذا النموذج حتى بعد الوباء.

وقال ING في بيانه: "مع انخفاض عدد الحالات، اتخذنا خطوة نحو عودة موظفينا العاملين في المقر الرئيسي ومركز العمليات في كهرمان مرعش اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2021 بنظام عمل مختلط يشتمل على نصف أعداد العاملين في المكاتب. لكن، نظراً للزيادة الأخيرة في الإصابات، اتخذنا خطوة جديدة اعتباراً من يناير/كانون الثاني حيث أوقفنا العمل الهجين وسمحنا لكافة الموظفين في مركز إسطنبول بالعمل عن بُعد مرة أخرى. في حين يواصل موظفونا في بقية الفروع العمل من المكتب".

ووفقاً للمصادر، عادت بعض البنوك العامة أيضاً إلى نموذج العمل عن بُعد من خلال إرسال بعض موظفي مكاتبها الرئيسية إلى مدنهم الأصلية اعتباراً من الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن تركيا سجلت يوم السبت أكثر من 66 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 وسط متغير أوميكرون سريع الانتشار.

وأبلغت الوزارة عن 141 حالة وفاة و 34.592 حالة شفاء خلال اليوم الماضي. وقدمت الدولة للحد من انتشار العدوى، ما يقرب من 136 مليون جرعة من اللقاحات منذ أن أطلقت حملة التحصين في يناير/كانون الثاني 2021.

كما شهدت إسطنبول زيادة في عدد المتقدمين للتلقيح واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.