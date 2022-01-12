عمليات "أرن".. تركيا تكبّد تنظيم "بي كا كا" خسائر فادحة

كبّدت السلطات التركية تنظيم "بي كا كا" الإرهابي خسائر فادحة في إطار عمليات "أرن-شتاء" الأمنية التي انطلقت قبل شهرين.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية للأناضول، إن مديرية الأمن وقيادة الدرك تواصلان بنجاح 14 عملية في إطار سلسلة عمليات "أرن-شتاء".

وأضافت أنه تم تحييد 20 إرهابيا خلال سلسلة عمليات الشتاء التي انطلقت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وأشارت إلى توقيف 10 أشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي خلال العمليات.

ولفتت إلى أن السلطات التركية تمكنت من تدمير 339 مغارة ومأوى ومستودع للتنظيم.

كما ضبطت أنواعا مختلفة من الأسلحة بينها مضاد طائرات وراجمات صواريخ ومدافع هاون وبنادق وقناصات ومواد متفجرة وأجهزة اتصال لاسلكي.