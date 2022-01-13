أنقرة تؤكد مواصلة دعمها الكامل لنضال القبارصة الأتراك

أكدت وزارة الخارجية التركية مواصلتها تقديم "الدعم الكامل لنضال القبارصة الأتراك حيال تسجيل الوضع الدولي المتساوي والمساواة في السيادة" مع الشطر الرومي في الجزيرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الرئيس المؤسس لجمهورية شمال قبرص التركية رؤوف رائف دنكطاش.

وقالت الوزارة إنها تستذكر دنكطاش بالرحمة والإجلال والامتنان.

وأفادت أن قيادة الراحل دنكطاش الحكيمة وإسهاماته الفريدة التي قدمها بنضاله المتوافق فكرا وروحا مع الوطن الأم تركيا في سبيل حرية ووجود وأمن القبارصة الأتراك، ستبقى دائما في الذاكرة.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تأسست "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا لها، وباتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.