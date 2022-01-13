قبرص التركية: اعتراف أذربيجان سيكون خطوة مهمة

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، فايز صوجو أوغلو، الخميس، إن اعتراف أذربيجان ببلاده سيكون خطوة مهمة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول، غداة اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء.

وأعرب صوجو أوغلو عن أمله في زيادة الاتصالات بين بلاده وأذربيجان خلال الفترة المقبلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضاف: "نتطلع من أذربيجان، التي نتشارك معها الجذور واللغة والدين نفسه، أن تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية".

واستطرد: "سيكون هذا الاعتراف خطوة مهمة، ونحن أصلًا حسمنا أمرنا، فالوضع في الجزيرة سيكون على أساس دولتين متساويتين وذات سيادة، وليس اتحاد".

وفيما يتعلق بالمستجدات بمنطقة شرق البحر المتوسط، أشار صوجو أوغلو إلى وجود محاولات لدى اليونان لزيادة التسلح في المنطقة.

وأشاد بـ "السياسة النشطة" التي انتهجتها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط لا سيما في "الوطن الأزرق"، مبينًا أن الموقف الثابت والحازم في المنطقة بدأ يأتي أكله.

وأضاف: "بات لقبرص التركية منطقتها (الصلاحية البحرية) الخاصة بها في شرق المتوسط، والأهم باتت لتركيا منطقتها الخاصة".

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة شرق البحر الأوسط وأهمية مواردها من الطاقة والنفط.

وتابع: "مع تقدم التكنولوجيا، جذبت المنطقة انتباه العالم لسببين؛ الأول لموقعها الاستراتيجي، والثاني لغناها بالثروات وتحديدا الهيدروكربونية والثروات الجوفية الأخرى".

وأردف: "في المنطقة حاملة طائرات لا تغرق، هذه السفينة هي جزيرة قبرص، من يسيطر على قبرص يسيطر على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".