محطة "أق قويو" النووية التركية ستكون أكبر منشأة من نوعها بالعالم

أكدت المديرة العامة للشركة المسؤولة عن بناء محطة "أق قويو" النووية في تركيا، أن المشروع سيكون أكبر منشأة للطاقة النووية في العالم بعد انتهائه.

وأوضحت أناستاسيا زوتيفا، في بيان الخميس، أن حصولهم على رخصة بناء الوحدة الرابعة من المحطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرحلة مهمة في دورة حياة المشروع.

وأشارت إلى أن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين شاركا في تدشين الوحدة الثالثة من المحطة العام الماضي.

وأكدت أنه مع اكتمال بناء الوحدة الرابعة من المحطة سيكون المشروع النووي الأكبر في العالم.

وذكرت أنهم مستعدون للعمل في بناء الوحدة الرابعة واستكمال بناء المحطة النووية بنجاح، ما سيؤدي إلى تسريع تنمية القطاعات التركية.

تجدر الإشارة أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن وضع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.