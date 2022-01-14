أردوغان: تركيا أصبحت في مصاف الدول القادرة على صناعة سفنها الحربية بنفسها

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا باتت واحدة من 10 دول قادرة على تصميم وصناعة سفنها الحربية بإمكانيات محلية وخبرات وطنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، في حفل مراسم إنزال سفينة تدريب إلى البحر ودخولها الخدمة.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعمل حاليا على تطوير أنظمة الأقمار الصناعية والإطلاق إلى الفضاء.

وأضاف أن تركيا بنت سفينة "أفق" الأولى في مجال الاستخبارات بقدرات هندسية وطنية.

وتابع قائلا: "بفضل الخطوات التي قمنا بها في الصناعات الدفاعية، باتت تركيا تحدد قواعد اللعبة في منطقتها وتُفشل المؤامرات القذرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده صدرت حتى الآن 180 منصة بحرية إلى 25 دولة.

ولفت إلى قرب موعد طرح مناقصة بناء سفينة "مدمرة" للدفاع الجوي "TF-2000".