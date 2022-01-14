أردوغان يتقدم بتعازيه في وفاة الرئيس الفخري للطائفة اليهودية في تركيا

عزى الرئيس رجب طيب أردوغان بوفاة الرئيس الفخري للطائفة اليهودية التركية بنسيون بينتو، الذي توفي الخميس.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع بنيامين بينتو، نجل الراحل بينتو، وقدم تعازيه له ولأسرته.

وأضاف البيان أن أردوغان بعث رسالة تعزية إلى كل من رئيس حاخامات تركيا إسحاق هاليفا، ورئيسا الطائفة اليهودية في البلاد أرول كوهين، وإسحاق إبراهيم زادة.

وجاء في رسالة أردوغان: "شعرت بحزن عميق لوفاة الرئيس الفخري للجالية اليهودية التركية السيد بنسون بينتو".

وقال: "الراحل بينتو كان فردا في أمتنا التي عاشت في سلام وأخوة لعدة قرون، وقدّم مساهمات قيمة للغاية في الوحدة والتضامن والثروة الاجتماعية لبلدنا في جميع الواجبات التي اضطلع بها. أقدم التعازي للطائفة اليهودية، وعائلته المفجوعة، ومحبيه".

وفي وقت سابق الخميس أعلنت مؤسسة الحاخامية الكبرى التركية، وفاة الرئيس الفخري للطائفة اليهودية التركية بنسيون بينتو، عن عمر يناهز 85 عامًا.