تركيا تخفف قواعد الاختبار والحجر الصحي ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية أنها غيّرت قواعد الحجر الصحي لأصحاب الحالات الإيجابية لـ كوفيد-19، بينما تقرر إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "PCR" فقط لمن تظهر عليهم الأعراض. ويأتي هذا الإعلان بعد خطوة الأسبوع الماضي التي خفضت أوقات الحجر الصحي للحالات الإيجابية من 14 إلى 7 أيام، تماشياً مع القواعد المماثلة المطبقة بشكل متزايد في البلدان الأخرى.

وبالرغم من أن تركيا تكافح مع طفرة غير مسبوقة من الوباء، حيث سجلت 77.722 حالة يوم الأربعاء، وهي أعلى نسبة منذ بداية الجائحة في تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في اليوم ذاته، إن متغير أوميكرون المتسبب في الزيادة، قد يقلل من شدة تفشي المرض، بعد تسجيل معدلات دخول مشافي أقل، مقارنةً بارتفاع الأعداد اليومية.

وجاءت تصريحات الوزير بعد اجتماع المجلس الاستشاري العلمي لفيروس كورونا بوزارة الصحة. مضيفاً أن العلاج بالمستشفيات زاد بنسبة 10% فقط الشهر الماضي، مع أن الحالات اليومية قفزت 4 أضعاف.

ولم ترتفع الوفيات في الأسابيع الأخيرة على الرغم من ارتفاع الحالات اليومية.

وجاء في قرار المجلس الأخير رفع متطلبات الحجر الصحي للأشخاص الذين حصلوا على 3 لقاحات من الذين كانوا على اتصال بأشخاص مصابين بكوفيد-19. وقال قوجة:"جميع الحالات الإيجابية ستكون قادرة على إنهاء العزلة بعد 7 أيام". مشيراً إلى أنه تم أيضاً رفع متطلبات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للأشخاص الذين كانوا على اتصال بآخرين مصابين بفيروس كورونا. وأوضح:"من الآن فصاعداً، لن يتم إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR إلا على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض".

وتحدث الوزير أيضاً عن لقاح تركوفاك المطور محلياً، وقال إنه يجب ألا يتردد أحد في القول إن اللقاح آمن للاستخدام. إذ أثبتت الدراسات والتطبيقات السريرية التي أجرتها جامعة "حجي تيبيه" الرائدة في العلوم الطبية في تركيا، أن توركوفاك يقلل من خطر الإصابة بـ كوفيد-19 بما يقرب من 50% مقارنة بـ كورونا فاك الصيني.</p>