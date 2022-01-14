تركيا وأرمينيا تواصلان مفاوضات التطبيع الكامل دون شروط

اتفقت تركيا وأرمينيا، الجمعة، على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج، والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان أن لقاء قليج وروبينيان جرى في أجواء إيجابية وبناءة، تبادلا خلاله وجهات النظر الأولية حول عملية التطبيع بين البلدين.

وأضاف أن " الطرفان (التركي والأرميني) اتفقا على مواصلة المفاوضات للتطبيع الكامل دون شروط مسبقة".

وأكد أنه سيتم تحديد مكان وموعد الاجتماع الثاني بين الممثلين الخاصين في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية.

فيما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن لقاء الطرفان التركي والأرميني في موسكو استمر ساعة ونصف الساعة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي ألمح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بكلمته في البرلمان، لبدء صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول تم تعيين السفير السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا قد عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلا خاصا في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع الأول بين الممثلين الخاصين التركي والأرميني سيعقد يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري.