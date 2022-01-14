وزارة الخارجية التركية: أنقرة أول من أقام علاقات دبلوماسية مع أذربيجان

أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة كانت أول عاصمة تقيم علاقات دبلوماسية مع أذربيجان بعد استقلالها.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأذربيجان.

وأوضحت الخارجية التركية في رسالتها، أن أذربيجان أبدت بعد استقلالها يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1991، رغبتها في أن تصبح عضوا في المجتمع الدولي بحقوق متساوية.

وأضافت أن "تركيا وقفت خلال الثلاثين عاما الماضية إلى جانب صديقتها وشقيقتها أذربيجان في السراء والضراء".

وذكرت أن الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين، أصبح ضمانا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.