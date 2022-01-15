أردوغان يفتتح مصنعاً للورق من شأنه كفاية تركيا من استيراد هذه المادة

افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مصنعا للورق في ولاية آيدن غربي البلاد، في خطة لإلغاء استيراد هذه المادة الحيوية.

وقال أردوغان في كلمة في الحفل إن المصنع الجديد سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا، وفي الوقت ذاته سيصدر ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى الحكومة لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي.

وأضاف أن تركيا ليست دولة تشتري الطماطم ببيع مصانعها، كما تدعي المعارضة، بل على العكس تماما، تحولت إلى مركز تصنيع إقليمي لإفريقيا وآسيا وأوروبا.