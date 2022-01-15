بإيعاز من أردوغان.. توزيع منازل جديدة على متضرري زلزال ألبانيا

فيما يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة ألبانيا الاثنين المقبل، تعيش الأسر المتضررة من زلزال 2019، فرحة استلام منازل جديدة ضمن مجمعات سكنية شيدت بدعم تركي في مدينة "ليجه" شمال غربي ألبانيا.

وكان أردوغان أوعز إلى إدارة الإسكان التركية "توكي" ببناء منازل جديدة للأسر المتضررة من الزلزال الذي أودى بحياة 51 شخصا في ألبانيا عام 2019.

وفي حديثه للأناضول، أعرب المواطن الألباني ميجان مارا (67 عاما) عن امتنانه الكبير لاستلم منزل جديد من المجمع.

وأشاد بجمال وجودة المجمع السكني، "الذي قد لا يوجد منه حتى في العاصمة تيرانا".

بدوره، أعرب الألباني نيكول تشوبي (57 عاما) عن سعادته البالغة لمساهمة الحكومة التركية في تسليمه منزله الجديد.

وأضاف أن "كل من يزور ويتجول داخل المنازل في المجمع يشعر بالسعادة، وكأسرة نحن سعداء للغاية، هذا المكان جميل للغاية وغير عادي".

من جانبه، أشار مارك ثاناي إلى أنه سيستلم قريبا منزله الجديد في المجمع الذي وصفه بـ"الرائع".

يشار إلى أن الرئيس أردوغان سيشارك في حفل توزيع المنازل على متضرري الزلزال خلال زيارته المقررة إلى ألبانيا الاثنين المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب ألبانيا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتسبب بمصرع 51 شخصا وإصابة أكثر من 900 آخرين، ونزوح نحو 17 ألف شخص جراء تضرر منازلهم.

ثم تولت إدارة الإسكان التركية "توكي" بناء مشروع سكني من 522 شقة مع وحدة تجارية وموقف سيارات، بناء على توجيهات الرئيس التركي.