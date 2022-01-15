وزارة الدفاع تعلن تحييد 44 إرهابياً من بي كا كا رداً على استشهاد الجنود الأتراك

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44، ردا على استشهاد 3 جنود على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي.

وقال أقار في رد على سؤال حول هجوم "بي كا كا" الإرهابي في منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا التابعة لولاية "شانلي أورفة" إن الجيش التركي أطلق عملية ضد التنظيم بعد هجومه الغادر السبت الماضي.

وأضاف أن عمليات العقاب أسفرت حتى الآن عن تحييد 44 إرهابيا، وأن تركيا انتقمت وستنتقم لشهدائها.

وأردف: "ننتظر من محاورينا في سوريا الوفاء بمسؤولياتهم في إطار الاتفاقيات المبرمة"، مؤكدا أن تركيا نفذ صبرها من الهجمات التي تستهدفها من خارج الحدود.

وأعرب عن أمله في الرحمة للشهداء، متقدما بالتعازي لذويهم والقوات المسلحة وعموم الشعب التركي.

وشدد على أن تركيا سترد بالمثل على كل هجوم يستهدفها.

وأعلنت الدفاع التركية، السبت الماضي، استشهاد 3 من جنودها في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.