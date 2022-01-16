الرئيس أردوغان يزور ألبانيا الإثنين

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألبانيا، الإثنين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء إيدي راما.

ومن المنتظر أن تشمل المباحثات خلال الزيارة، مراجعة العلاقات التركية الألبانية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بكافة أوجهها، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

كما سيتم تبادل وجهات النظر حيال قضايا اقليمية ودولية إلى جانب العلاقات الثنائية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبمناسبة الزيارة، ستقام مراسم تسليم منازل بنتها تركيا في مدينة لاتش لصالح متضرري الزلزال الذي ضرب ألبانيا عام 2019.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس أردوغان، افتتاح مسجد "أدهم باي" في العاصمة تيرانا، إثر ترميمه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

كما من المنتظر أن يلقي الرئيس التركي كلمة أمام البرلمان الألباني.