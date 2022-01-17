أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده إحدى الدول الضامنة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان وستواصل فعل ما يترتب عليها في سبيل ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، عقب مباحثاتهما في العاصمة الألبانية تيرانا.

وقال الرئيس أردوغان:" تركيا إحدى الدول الضامنة للسلام والاستقرار في البلقان وستفعل ما يترتب عليها بعد الآن أيضا مثلما فعلت حتى اليوم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

في سياق آخر، أكد الرئيس أردوغان أن تنظيم غولن الإرهابي (الذي قام بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا عام 2016) والملطخة يداه بدماء الأبرياء يشكل تهديدا كبيرا للدول التي يتواجد فيها وليس لتركيا فحسب.

وأضاف: "نتطلع من ألبانيا الإقدام على خطوات سريعة وملموسة وحازمة أكثر ضد شبكة تنظيم غولن الإرهابي على أراضيها خلال الفترة المقبلة".

وعلى صعيد آخر، لفت الرئيس أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وألبانيا زاد نحو 68 بالمئة العام المنصرم وبلغ 853 مليون دولار.

وأكد رغبة بلاده في الارتقاء بحجم التبادل التجاري مع ألبانيا إلى مليار دولار في فترة وجيزة، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات أكثر في مختلف الأصعدة.

وذكر أن اجمالي الاستثمارات التركية في ألبانيا تقدر بـ 3.5 مليارات دولار.

وأفاد أن أكثر من 600 شركة تركية توفر فرص عمل لـ 15 ألف شخص في ألبانيا.

ونوه أن تركيا هرعت لمد يد العون لمتضرري الزلزال الذي ضرب ألبانيا عام 2019، عملا بشعار "الصديق الحقيقي يهب للمساعدة دون دعوة"

وأوضح أن تركيا سارعت لتقديم المساعدات على الفور إثر الزلزال، وقامت ببناء 522 مسكنا لصالح المتضررين في غضون 13 شهرا.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ألبانيا في السراء والضراء.