أردوغان يصل ألبانيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وحطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان، في مطار العاصمة الألبانية في تمام الساعة 12:40 بتوقيت تركيا.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار العاصمة تيرانا، رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وجرت في المطار مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي، حيث عُزف النشيد الوطني للبلدين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى ألبانيا، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والداخلية سليمان صويلو والبيئة والتطوير العمراني والمناخ مراد قوروم والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

كما يرافقه وزيرا الدفاع خلوصي أقار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

ومن المقرر أن يناقش أردوغان مع مسؤولي ألبانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين بكامل تفاصيلها وسبل تعزيزها في كافة المجالات والقطاعات.

ويشارك في مراسم تسليم المنازل التي بنتها تركيا في مدينة لاش، للأسر التي فقدت منازلها إثر كارثة الزلزال الذي ضرب ألبانيا عام 2019.