ألبانيا: تركيا عنصر لا غنى عنه لأمن الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن تركيا تعتبر عنصر لا غنى عنه وضروري من أجل أمن الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، في العاصمة تيرانا عقب لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وأعرب راما عن شكره لأردوغان لوقوفه إلى جانب ألبانيا عقب الزلزال مباشرة وأوفى بوعوده بهذا الصدد، وقال: "بالطبع هذا ليس بالشيء الجديد عندما يتعلق الأمر بالرئيس أردوغان، لأنه يفعل ما يقوله دائما".

وتطرق راما إلى توقيع سلسلة اتفاقيات في أنقرة العام الماضي، مبينًا أنهما اتفقا على إنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى وأن الخطوات الملموسة التي اتخذت بالفترة الماضية فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "نتعاون فيما يخص زيادة القدرات الاستخباراتية في مجال عائدات الجمارك والضرائب، ونبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة، فضلًا عن ذلك الفرصة كبيرة من أجل زيادة التعاون في مجال السياحة".

وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن لا ينزعج أحد في ألبانيا أو الاتحاد الأوروبي من علاقة بلاده بتركيا، لأن العلاقة تقليدية.

وشدد راما أن دور تركيا البناء في إحلال السلام في المنطقة لا غنى عنه ولا يمكن أن يحل أحد محله، لافتًا إلى إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي في وضع أسوأ مما هو عليه حاليا بدون تركيا.