تركيا تحقق أرقاماً قياسية في صادرات عام 2021

حققت تركيا أرقاماً قياسية في قطاع التصدير العام المنصرم، فيما بلغت قيمتها 225.4 مليار دولار أمريكي، وفق تصريحات وزير التجارة محمد موش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الدبلوماسية التجارية الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية.

وأوضح موش أن الصادرات التركية خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة 32.9 بالمئة، مقارنة مع عام 2020.

وأشار موش إلى أن عائدات تركيا من قطاع التصدير ارتفع 6 أضعاف مع نهاية عام 2021، مقارنة بقيمة صادرات عام 2002.

وأكد أن وزارة التجارة التركية ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية التجارية التي يبذلها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

ولفت أنه على الرغم من التدابير الوقائية المتزايدة في التجارة وتداعيات وباء كورونا الذي ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي، يواصل رجال الأعمال الأتراك أنشطتهم بنجاح.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي اتبع مسارًا إيجابيًا بمعدل نمو تراكمي بلغ 11.7 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

وتابع قائلا: "أداء النمو هذا يؤكد أن تركيا هي البلد الذي حقق أسرع انتعاش بين دول مجموعة العشرين خلال فترة الوباء، ونأمل أن يكون عام 2021 انتهى بنمو تجاوز 10 بالمئة".