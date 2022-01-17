تركيا تدين هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أبو ظبي

أدانت تركيا، الإثنين، الهجمات التي نّفذ بطائرات مسيرة، واستهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "ندين الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي على عاصمة الإمارات أبو ظبي".

ودعا البيان بالرحمة لمن فقدوا حياتهم في الهجمات، وقدم تعازيه لأسر الضحايا والإمارات حكومة وشعبا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي، مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في صهاريج لنقل المحروقات في العاصمة الإماراتية.

وذكرت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعت بالمنطقتين قد تكون السبب في الحريقين".

وكان متحدث الحوثيين العسكري، يحيى سريع، قال في بيان نقلته قناة "المسيرة" إن قوات الجماعة اليمنية "ستصدر خلال الساعات القادمة، بيانا مهما عن عملية عسكرية نوعية نفذتها في العمق الإماراتي"، دون مزيد من التفاصيل.