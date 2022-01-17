رئيس الوزراء الألباني: أردوغان قائد يفعل ما يقول

أشاد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بمواقف الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ"الرجل الذي يفعل ما يقول".

جاء ذلك في كلمة له الإثنين، خلال حفل تسليم مفاتيح 522 وحدة سكنية شيّدتها تركيا في مدينة لاتش الألبانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2019.

وأوضح راما أنه التقى مرارا مع الرئيس أردوغان منذ أن كان رئيسا للوزراء، مشيرا إلى اهتمام أردوغان بألبانيا وأن لها مكانا خاصا في قلبه وقلب الشعب التركي.

وأشار إلى أنه التقى بالعديد من رؤساء الدول إلا أن علاقته مع الرئيس أردوغان وثيقة جدا، مضيفا: "الرئيس أردوغان رجل يفعل ما يقول".

بدورها، شكرت رئيسة البرلمان الألباني، لينديتا نيكول، الرئيس أردوغان لوقوفه إلى جانب بلادها في مختلف الأوقات، ولوجوده في يوم مميز بالنسبة لألبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب ألبانيا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتسبب بمصرع 51 شخصا وإصابة أكثر من 900 آخرين، ونزوح نحو 17 ألف شخص جراء تضرر منازلهم.

وعقب الزلزال، تولت إدارة الإسكان التركية "توكي" بناء مشروع سكني من 522 شقة مع وحدة تجارية وموقف سيارات، بناء على توجيهات الرئيس التركي.