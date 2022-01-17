قبرص التركية ترحب بقرار واشنطن سحب تمويلها لمشروع "إيست ميد"

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية إن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا مشروعٌ ولد ميتاً، مبيناً أنهم لم يتفاجأوا بسحب واشنطن دعمها عنه.

وأضاف في تصريحات للأناضول أن الهدف من مشروع "إيست ميد" كان حشر بلاده وتركيا في زاوية ضيقة شرقي المتوسط.

ووصف المشروع بأنه "خطوة عدائية باختصار".

وأوضح أن إطلاق مشروع كهذا، لم يكن عقلانياً أبداً، مبيناً أن قبرص التركية لم تتفاجأ من إعلان الولايات المتحدة سحبها الدعم من "إيست ميد."

وأشار إلى أن "إيست ميد" كان مشروعاً يستحال تحقيق الاستمرارية الاقتصادية فيه.

والجمعة، قالت الخارجية الأمريكية، إنها لم تعد تمنح الأولوية لمشروع خط أنابيب "إيست ميد"، وأنها بدأت تعطي الأولوية للمشاريع القائمة على الطاقة المتجددة والكهرباء شرق المتوسط.

وفي 3 يناير/ كانون ثاني 2019، وقعت قبرص الرومية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط "إيست ميد/ EASTMED" لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية الاتفاقية مؤكدة أن مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية قبرص التركية، لن يتكلل بالنجاح.

وقالت الخارجية حينها إن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على البحر المتوسط في المنطقة، وإن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

ويرمي المشروع المذكور لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر قبرص ومنها إلى إيطاليا.