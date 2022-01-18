أردوغان: عام 2022 سيكون عاماً لامعا اقتصادياً لتركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 2022 سيكون عاماً لامعًا من الناحية الاقتصادية لتركيا، وأنه سيشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس للصحفيين الثلاثاء، أثناء عودته من جمهورية ألبانيا التي أجرى إليها زيارة رسمية أمس الاثنين.

وأعرب أردوغان عن سعادته لانخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، مبينا أن جهود الحكومة تتواصل حيال زيادة الاهتمام بالليرة التركية.

وفيما يخص أنشطة تركيا المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قال: "اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط".