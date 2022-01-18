أردوغان يدعو لتحرك دولي لحل الأزمة في البوسنة والهرسك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي للتحرك من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "من الواضح وجود حاجة لتحرك المجتمع الدولي سويا من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك".

وأضاف " قررنا مع الرئيس الصربي فوجيتش جمع قادة مكونات البوسنة البوشناق والكروات والصرب وإيجاد حل للأزمة ".

وحول العلاقات التجارية مع صربيا، أشار أردوغان إلى أن حجم التجارة بين البلدين ازداد في 2021 بنسبة تقارب 34 بالمئة مسجلا ملياري دولار، وأنهم يهدفون لبلوغ 5 مليارات دولار.