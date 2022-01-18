أردوغان يفتتح مسجد "أدهم باي" التاريخي في العاصمة الألبانية تيرانا

افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مسجد "أدهم باي" التاريخي في العاصمة الألبانية تيرانا، بعد انتهاء أعمال ترميمه التي تكفلت بها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.

وفي إطار زيارته للعاصمة الألبانية، شارك الرئيس أردوغان الإثنين، في مراسم الافتتاح الرسمي للمسجد الذي يعود بناؤه للحقبة العثمانية، ورممته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وفي كلمة خلال المراسم، قال أردوغان إن مسجد أدهم باي يمثل إرثا تاريخيا وثقافيا مشتركا لتركيا وألبانيا، ويعد في الوقت ذاته جوهرة تيرانا.

وأكد الرئيس أردوغان حرص بلاده على دعم التنمية في ألبانيا إلى جانب ترميم الصروح التاريخية.

وأفاد أنه تم في هذا الإطار تنفيذ 546 مشروعا مختلفا من قبل تيكا في ألبانيا منذ 1996.

وأعرب عن ثقته بأنه لا توجد مسألة لا يمكن التغلب عليها في البلقان، عبر التعاون الوثيق والفاعل بين تركيا وألبانيا.