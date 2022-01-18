الأمم المتحدة تدعو شطري جزيرة قبرص إلى الحفاظ على الحوار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة شطري جزيرة قبرص إلى الحفاظ على الحوار والتقارب من أجل "إبقاء أمل الشعب حيا" في إمكانية التوصل إلى حل جذري للأزمة المستمرة منذ عقود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير غوتيريش بشأن قبرص وتمديد تفويض بعثة حفظ السلام في الجزيرة.

وأوضح غوتيريش أن التطورات في السياسة الداخلية لدى كلا الشطرين (التركي والرومي) خلق مشاكل إضافية، وأن كلا المجتمعين باتا أكثر تشكيكًا في إمكانية تحقيق أي تقدم لحل أزمة الجزيرة.

وأضاف أن بعض الخطوات التي اتخذت بخصوص إعادة فتح منطقة مرعش المغلقة، تسببت في تعميق عدم الثقة بين الطرفين.

وتابع الأمين العام قائلا: "الوقت المهدور يضعف كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل لأزمة الجزيرة يقبله الطرفين".

وفي ختام كلمته، أوصى غوتيريش مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض بعثة حفظ السلام في الجزيرة حتى 31 يوليو/تموز 2022.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.