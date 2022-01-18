انطلاق عملية "أرن شتاء-16" ضد بي كا كا الإرهابي في ولاية بينغول التركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية انطلاق عملية "أرن شتاء-16" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولاية بينغول شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن 960 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية، وأن الهدف منها اجتثاث العناصر الإرهابية وتعزيز أجواء الأمن في الولاية.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/كانون الثاني 2021.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

ومؤخراً صدر فيلم سينمائي يحكي قصة الضابط أرن.