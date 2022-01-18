تركيا وصربيا توقعان 4 اتفاقيات في مجالات مختلفة

وقعت تركيا وصربيا، الثلاثاء، 4 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا وترأسا اجتماع مجلس التعاون التركي الصربي رفيع المستوى وحضرا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات.

وفي هذا الإطار ، تم التوقيع على "اتفاقية تعاون في مجال التعليم"، و"مذكرة تعاون في مجال السياحة"، و"اتفاقية للإنتاج السينمائي المشترك"، و"اتفاقية إطارية للتعاون بين معهد حماية الآثار الثقافية الصربي والمديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف بوزارة الثقافة والسياحة التركية" .

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل أردوغان، نظيره الصربي فوتشيتش، في المجمع الرئاسي بأنقرة، وسط مراسم رسمية.