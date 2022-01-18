تشاوش أوغلو يعزي نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان بضحايا الهجمات الإرهابية

قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تعازيه لنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في ضحايا الهجوم الذي طال أبو ظبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تشاوش أوغلو مع بن زايد، الثلاثاء، حسب بيان وزارة الخارجية التركية.

وترحم تشاوش أوغلو في الاتصال الهاتفي، على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي، ومنشآت "حساسة" في الإمارات بـ5 صواريخ باليستية، وعدد "كبير" من المسيّرات، تزامنا مع بدء التحالف العربي توجيه ضربات جوية لصنعاء.

والإثنين، شهدت إمارة أبو ظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، وأسفر أحدهما عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تلاها قلق أممي، وإدانات عربية واسعة.