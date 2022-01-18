وزارة الخارجية التركية تعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها للشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد أمس الإثنين.

وأعربت الخارجية في بيان الثلاثاء عن حزنها لسقوط ضحايا في الزلزال، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وورد في البيان: "نقدم تعازينا للشعب الأفغاني الشقيق، وفي مقدمتهم أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتركيا مستعدة دائما لتقديم الدعم الإنساني".

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الإثنين، زلزالين ضربا إقليم بادغيس (غرب)، الأول بقوة 5.3 درجات وقع عند الساعة 2 عصراً بالتوقيت الأفغاني، والثاني بقوة 4.9 درجات وقع عند الساعة 4 مساءً.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ 26 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في الزلزال.