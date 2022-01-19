أمير قطر يبحث مع رئيس البرلمان التركي علاقات البلدين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، علاقات البلدين، وتطورها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما في مجلس الشيخ عبد لله بن جاسم بالديوان الأميري في الدوحة، حسب بيان للديوان.

وذكر البيان أنه "جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا وأوجه تطويرها في مختلف المجالات".

وحضر اللقاء من الجانب القطري، رئيس مجلس الشورى، حسن بن عبدالله الغانم.

فيما حضر من الوفد التركي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية القطرية وحيد كيلر، ورئيس مجموعة الصداقة التركية الإماراتية عثمان أورن، ونواب آخرون، إضافة إلى سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو.

ويجري رئيس البرلمان التركي زيارة رسمية للدوحة تستمر يوما واحدا، هي الأولي من نوعها، بعد انتخابات مجلس الشورى القطري، في أكتوبر/تشرين أول 2021.