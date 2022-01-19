نائب وزير الخارجية التركي: تسريع عملية قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أمر ضروري

أكد نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الوزارة، أن تسريع عملية قبول عضوية تركيا لدى الاتحاد الأوروبي أمر ضروري وهام.

جاء ذلك في كلمة لفاروق قايماقجي، الأربعاء، في افتتاح مؤتمر بالعاصمة أنقرة حول "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام" (IPA).

وأضاف المسؤول أن "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام"، آلية هامة لإعداد المستقبل المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة الاستخدام الفعّال لـ "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام."

وأردف: "تسريع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتنا جميعاً."

وأشار إلى تقديم الاتحاد الأوروبي، حتى اليوم، 9.2 مليارات يورو لتركيا، في إطار "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام."

وأوضح أن تركيا سخرت هذه الموارد للعديد من المجالات مثل الزراعة والصناعة والنقل والبيئة وحماية المستهلك وحقوق الإنسان، وغيرها من القطاعات الأخرى.