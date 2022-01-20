أردوغان: نجهز قطار مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بحمولة 700 طن

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا سترسل إلى أفغانستان قطاراً محملاً بـ700 طن من المساعدات الإنسانية.

وأشار أردوغان في خطابه مساء الأربعاء لدى ترؤسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة إلى أن "قطار الخير" سينقل إلى أفغانستان 700 طن من المواد الغذائية والملابس والمعدات الطبية والاحتياجات العاجلة.

وذكر أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ستشرف على تنسيق الحملة التي تدعمها 10 منظمات مجتمع مدني.

وقال إن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل المشاكل التي تشهدها أفغانستان التي تربطها بها روابط تاريخية وثقافية عريقة.

وأضاف: "الملايين من أشقائنا الأفغان يكافحون من أجل التمسك بالحياة في ظروف صعبة جدًا بسبب الاشتباكات الداخلية التي استمرت لسنوات عديدة وانقطاع المساعدات الخارجية والجفاف والأحوال الجوية القاسية".

وأكّد أردوغان أن تركيا عازمة على عدم ترك أشقائها الأفغان لوحدهم في هذا المرحلة الصعبة التي يمرون بها.

وكشف أن شركة السكك الحديدية الحكومية ستوصل المساعدات إلى أفغانستان عبر "قطار الخير" بعد الانتهاء من توفيرها من قبل منظمات المجتمع المدني والمواطنين.

ودعا الرئيس التركي جميع المواطنين من أصحاب الإمكانات إلى المساهمة في "قطار الخير".

من جهة أخرى، تطرق أردوغان إلى استمرار التحديات التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في سبيل مراعاة صحة المواطنين وضمان تدفق الحياة اليومية خلال جميع مراحل الجائحة.

وقال إن النظام الصحي التركي يتمتع بالقدرة الكافية لتلبية جميع الاحتياجات اللازمة لمكافحة الوباء بدءا من المشافي وحتى مراكز العناية المركزة واللقاح.

وأوضح أن تركيا باتت تنظر بثقة أكبر إلى نفسها بفضل لقاح توركوفاك المضاد لفيروس كورونا الذي طوره العلماء الأتراك.

وشدّد على أن تركيا ستتحول إلى مركز رائد بالعالم في المستقبل القريب من خلال الإجراءات المستمرة في تطوير وإنتاج اللقاح.

وأردف: "نواصل العمل بكل قوتنا لتحقيق أهداف تركيا المنشودة وإيجاد حلول للمشاكل إلى جانب متابعة جدول أعمالنا وتطوير مشاريع جديدة".