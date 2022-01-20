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أردوغان يستقبل نظيره السلفادوري بمراسم رسمية في أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.01.2022 18:56
İHA İHA

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بمراسم رسمية رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في العاصمة أنقرة.

واستقبلت فرقة الخيالة رئيس السلفادور، ورافقته حتى المدخل الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبًا بالضيف، واستعرض الزعيمان حرس الشرف.

والتقط الجانبان صورا تذكارية قبيل توجههما لعقد اجتماع ثنائي، يعقبه آخر على مستوى الوفود، ثم تقام مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات، ومؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ومحافظ أنقرة واصب شاهين.

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