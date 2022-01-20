تركيا تتطلع لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني بأسرع وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تتطلع إلى عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأسرع وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان الخميس مع نظيره السلفادوري نجيب بوكيلة، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد أردوغان أن تركيا لا تعتبر التوتر بين روسيا وأوكرانيا أمرا صائبا، وأضاف: "نريد أن يسود السلام في المنطقة حتى لا تحدث تطورات سلبية أخرى".

ولفت الرئيس أردوغان أن بروز أجواء حرب في المنطقة يحزن تركيا التي لديها علاقات مع كلا الطرفين.

وأعرب عن أمله في جمع الرئيسين الروسي والأوكراني في لقاء وجها لوجه بأسرع وقت ممكن، في مبادرة لبحث سبل حل الأزمة الراهنة بين البلدين.

وأردف :"زيارة بوتين إلى تركيا وزيارتي إلى أوكرانيا أوائل الشهر المقبل تحملان أهمية كبيرة"، وذلك ردا على سؤال حول زيارته المرتقبة إلى أوكرانيا وفيما إذا كان بوتين سيزور تركيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن دخول أي قوات روسية إلى أوكرانيا سيعد "غزوا".

وتجري روسيا حاليا تدريبات مشتركة مع بيلاروسيا في الشمال، وحشدت حوالي 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية.

وتنفي روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وجود خطط لمهاجمة جارتها، لكنها حذرت الغرب في الوقت نفسه من مساعي الناتو لضم أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية أخرى سابقة.