حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من أن قبرص الرومية ستدفع الثمن في حال صدر أي تهديد ضد تركيا أو قبرص التركية من مكتب تنظيم "بي كا كا/ ب ي د" الذي سمحت بافتتاحه على أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس، الخميس، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن مسألة دعم الإرهاب أصبحت خطيرة للغاية، مضيفًا: "مع الأسف، بدأنا نرى كثيرا مفهوم 'عدو عدوي هو صديقي' في قضية الإرهاب".

وقال بخصوص سماح قبرص الرومية بفتح مكتب لـ"بي كا كا/ ب ي د" لديها: "سنجعلهم يدفعون ثمن ذلك إذا صدر أي تهديد ضد تركيا وقبرص التركية أو هجوم ضد أشقائنا القبارصة الأتراك، وسيكون هذا الثمن باهظا، وعليهم ألا يلعبوا بالنار".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وسائل إعلام بقبرص الرومية أن وزارة الداخلية وافقت على فتح مكتب تمثيلي لـ"ب ي د" الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وذلك إثر طلب قدمه في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.