تركيا والسلفادور توقعان 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

وقعت تركيا والسلفادور، الخميس، 6 اتفاقيات تعاون عقب مباحثات الرئيسين رجب طيب أردوغان ونجيب بوكيلة في العاصمة أنقرة.

ووقع البلدان اتفاقية تعاون تجارية واقتصادية بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد التعليم العالي لجمهورية السلفادور المتخصص في التعليم الدبلوماسي.

كما وقعا الجانبان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البروتوكول بين وزارة الخارجية التركية ونظيرتها السلفادورية، وبروتوكول تعاون في مجال قانون البحار بين وزارة خارجية السلفادور والمركز الوطني لبحوث البحار بجامعة أنقرة التركية.

كما تضمنت الاتفاقيات؛ مذكرة تفاهم بين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وحكومة جمهورية السلفادور.