جمهورية شمال قبرص التركية تندد بافتتاح ب ي د الإرهابي مكتباً تمثيلياً في قبرص الرومية

استنكر جمهورية شمال قبرص التركية على لسان وزير خارجيتها سماح إدارة جنوب قبرص لتنظيم "ب ي د" الإرهابي بفتح مكتب تمثيلي.

وقال وزير الخارجية تحسين أرطغرل أوغلو، في بيان الأربعاء: "لم نتفاجأ من تضامن القتلة والمتعطشين للدماء مع بعضهم".

وأضاف أن الإدارة الرومية التي قتلت الأتراك في الجزيرة وسفكت الدماء تواصل محاولاتها الاستفزازية في دعم الإرهاب.

وذكر أن وسائل الإعلام القبرصية الرومية، أعلنت أن وزارة الداخلية وافقت على فتح مكتب تمثيلي لـ"ب ي د" الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، على طلب قدمه في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن هذه المحاولة الاستفزازية للإدارة القبرصية الرومية، العضو في الاتحاد الأوروبي، لن تخدم السلام في منطقتنا وفي شرق البحر المتوسط.

وتابع أرطغرل أوغلو: "نريد أن نرى الموقف الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي في مواجهة رعاية تنظيم إرهابي من أحد أعضائه".

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.