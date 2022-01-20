رئيس البرلمان التركي: لمست إرادة قوية لدى أبوظبي لتطوير العلاقات

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن المسؤولين الإماراتيين يملكون إرادة قوية جدًا لتطوير العلاقات مع بلاده بسرعة كبيرة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به شنطوب للصحفيين الخميس، خلال زيارته التي يجريها إلى الإمارات.

وأضاف: "من الممكن للبلدين العمل معًا، لا سيما في سياق العلاقات التجارية والاقتصادية، وأيضًا في العديد من المجالات الأخرى، وإجراء فعاليات مشتركة من شأنها أن تسهم في السلام بالمنطقة".

وأردف: "خلال لقاءاتي لمست رغبة وإرادة كبيرة لدى المسؤولين الإماراتيين لتعزيز العلاقات مع تركيا، ويتطلعون إلى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات منتصف شباط/ فبراير المقبل"، معرباً عن أمله أن يتم اتخاذ خطوات أهم خلال الزيارة المرتقبة.

وأشار إلى أن تعزيز العلاقات بين الجانبين شهد زخما كبيرا مع زيارة ولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد إلى تركيا على رأس وفد رفيع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين.

وبين أن هناك رغبة وإرادة لدى تركيا أيضا لتعزيز وتطوير العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات.

ومساء الأربعاء، وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في زيارة إلى أبو ظبي الإماراتية قادما من قطر.