وزير الخارجية التركي يجتمع بسفراء دول أمريكا اللاتينية ورؤساء مجموعات الصداقة في البرلمان التركي

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن تركيا تهدف إلى تعميق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية لمزيد من التبادل في سبيل الرفاهية المشتركة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عمل عقده مساء الأربعاء، مع سفراء دول أمريكا اللاتينية ورؤساء مجموعات الصداقة في البرلمان التركي.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا تنتهج سياسة خارجية متعددة الأوجه والأبعاد.

وتابع: "نحن شعب يمكنه أن يتحدث مع الغرب والشرق في الوقت نفسه، ولديه نقاط مشتركة مع مناطق جغرافية مختلفة للغاية".

وأكد أن أنقرة تتطلع إلى مشاركة واسعة من دول أمريكا اللاتينية في النسخة الثانية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي المزمع عقده بين 11 و13 مارس/ آذار القادم.

ولفت إلى أن 39 وزير خارجية أكدوا حاليا مشاركتهم في المنتدى، بينهم 6 من أمريكا اللاتينية.

وذكر أنه يعتزم إجراء جولة في مارس تشمل عدة دول في أمريكا اللاتينية، في إطار تعزيز الروابط خلال المرحلة القادمة.