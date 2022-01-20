وفد تركي يبحث في إيران أمن الحدود وتهريب البشر والمخدرات

التقى والي ولاية وان شرقي تركيا محمد أمين بيلمز بمحافظ محافظة خوي الإيرانية حسين عباسي، وناقش معه تهريب البشر والمخدرات وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

وجرى اجتماع "لجنة الأمن الفرعية" بنسخته الـ 56، الخميس، في مدينة خوي الإيرانية.

وفي تصريح في اجتماع وفدي البلدين، أوضح بيلمز أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وأفغانستان أججت الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن تركيا وإيران اتخذتا إجراءات مشددة على حدودهما.

وأكد أن المهاجرين غير النظاميين يشكلون مشكلة كبيرة لتركيا، قائلًا: "نتخذ التدابير اللازمة، وستكون مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر أكثر نجاحا إذا اتخذت تركيا وإيران التدابير معًا وتحركتا سويًا".

من جانبه، ذكر محافظ خوي أن الحدود بين البلدين لم تشهد أحداثًا كبيرة بفضل جهود قوات أمن الجانبين، مضيفًا: "لن نعطي فرصة للذين يحاولون زعزعة السلام والصداقة بين البلدين".

وأبدى عباسي استعداد إيران لكافة أشكال التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات.