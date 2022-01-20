وفد من رجال الأعمال المصريين يزور أنقرة الجمعة في زيارة عمل

تحتضن أنقرة الجمعة القادم اجتماعاً يضم رجال أعمال أتراكا ووفدا من رجال الأعمال المصريين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، سيستقبل في مقر الاتحاد، وفدا من رجال الأعمال المصريين برئاسة إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة من قبل الجانب المصري بعد زيارة مماثلة قام بها حصارجيكلي أوغلو إلى القاهرة، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي حديثه للأناضول، قال حصارجيكلي أوغلو إن حجم الاستثمارات التركية في مصر تفوق ملياري دولار.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر، في تطور مستمر وفق مبدأ اتفاقية التجارة الحرة.

ولفت إلى وجود قرابة 200 شركة تركية في مصر، مبينا أنها توفر حوالي 68 ألف فرصة عمل.

وبحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة 5.8 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الفائت، محققا نموا بنسبة 35 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.