أردوغان: زيارة الرئيس السلفادوري لتركيا نقطة تحول جديدة في العلاقات بين بلدينا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان إن زيارة الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة إلى تركيا، نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان الخميس مع بوكيلة بعد لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورحب أردوغان برئيس السلفادور الذي يجري أول زيارة بمستوى رئيس دولة من بلاده إلى تركيا، وقد وصف الزيارة بـ"التاريخية".

وبيّن أردوغان أنهم يتابعون عن كثب الخطوات التي تتخذها السلفادور مؤخراً في مجال السياسة الخارجية خلال فترة رئاسة بوكيلة.

ولفت إلى أن الرئيس بوكيلة ينحدر من عائلة فلسطينية، وأنه يُطلق عليه في بلاده لقب "التركي"، الأمر الذي جعل زيارته إلى تركيا تحمل معنى آخر.

وأكد الرئيس أن العلاقات بين تركيا والسلفادور شهدت زخماً كبيراً بعد تولي بوكيلة منصب رئيس البلاد.

وذكر أن وزيرا خارجية البلدين افتتحا رسميا اليوم الخميس مبنى سفارة السلفادور لدى أنقرة الذي دخل الخدمة العام المنصرم.

وكشف أن بلاده ستفتتح سفارتها لدى سان سلفادور في أقرب وقت، وأنه أصدر توجيهاته لوزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو لتحديد موقع للسفارة التركية، وأنه سيجري زيارة إلى السلفادور لافتتاحها.

وأفاد أردوغان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً رغم جائحة كورونا، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 27 مليون دولار في 2020 إلى قرابة 50 مليون دولار في 2021.

وشدد على أنهم يريدون رفع التبادل التجاري إلى 100 مليون دولار في المرحلة الأولى، وإلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر أردوغان أن البلدين وقعا اليوم 6 اتفاقيات في مختلف المجلات من بينها اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي، والتجاري، والصناعات الدفاعية.