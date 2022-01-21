أردوغان: مستعدون للوساطة في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا مستعدة للوساطة في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول.

وشدد أردوغان على رفض تركيا أي تصعيد في المنطقة.

وأضاف: "حدوث أي تطور أو حرب بغية الاحتلال سيشكل انتهاكًا خطيرًا جدًا لاستقرار المنطقة".

وأردف: "يمكننا أن نلعب دور الوسيط ليعم السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع : "نريد أن يسود السلام بالمنطقة ومستعدون للقيام بكل ما يقع على عاتقنا".

ونوه أردوغان أنه سيجري زيارة إلى أوكرانيا قريبا وربما يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا ويزور موسكو.