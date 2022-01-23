قبرص التركية.. الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة

توجه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد 203 آلاف و792 ناخبا، بدأوا بإدلاء أصواتهم اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية غير الرسمية الليلة.

ويتطلب دخول الأحزاب إلى البرلمان تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 5 بالمئة.

ويتنافس في الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين بينهم 3 مستقلين للدخول إلى البرلمان المكون من 50 مقعدا.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب الوحدة الوطنية، والحزب الجمهوري التركي، وحزب الشعب.

ويمتلك حزب الوحدة الوطنية 20 مقعدا في البرلمان الحالي، و الجمهوري التركي 12 مقعدا وحزب الشعب 6 مقاعد.

وكانت آخر انتخابات برلمانية في قبرص التركية أجريت في 7 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس حزب الوحدة الوطنية ، فائز سوجو أغلو، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي، لحين اجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة أرسان سانر أعلنت استقالتها، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.

وأوضح سانر في حينه أن استقالة الحكومة الائتلافية التي تضم إلى جانب "الوحدة الوطنية"، حزبي "النهضة" و"الديمقراطي"، جاءت بسبب المشاكل الداخلية للأحزاب المكونة لها، وهو ما جعل استمرارها أمرا صعبا.