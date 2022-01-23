قبرص التركية.. انتهاء التصويت في الانتخابات العامة المبكرة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية شمال قبرص التركية، انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة.

وأوضحت اللجنة في بيان أن عملية الاقتراع انتهت في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، وأن نسبة المشاركة بلغت 55.43 بالمئة.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، بدأت اللجان المختصة فرز الأصوات.

ويتطلب دخول الأحزاب إلى البرلمان تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 5 بالمئة.

وتنافس في الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين بينهم 3 مستقلين للدخول إلى البرلمان المكون من 50 مقعدا.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب الوحدة الوطنية، والحزب الجمهوري التركي، وحزب الشعب.

ويمتلك حزب الوحدة الوطنية 20 مقعدا في البرلمان الحالي، والجمهوري 12 مقعدا وحزب الشعب 6 مقاعد.

وكانت آخر انتخابات برلمانية في قبرص التركية أجريت في 7 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس حزب الوحدة الوطنية ، فائز سوجو أغلو، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي، لحين اجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة أرسان سانر أعلنت استقالتها، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.