تركيا تدين بشدة الاعتداءات التي طالت المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة

أدانت وزارة الخارجية التركية ما تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من عدوان اليوم الاثنين.

وأعربت الخارجية في بيان، اليوم، عن إدانتها للهجمات الإرهابية على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأضافت: "نطالب بوقف فوري لمثل هذه الهجمات التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وأعلنت السعودية في وقت سابق أن الهجوم الذي تم تنفيذه بصاروخ باليستي على منطقة جازان وأسفر عن إصابة شخصين، قامت به جماعة "الحوثي" اليمنية.

من جانبها أكدت الإمارات أن نظام الدفاع الجوي نجح باعتراضهما الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقهما الحوثيون، وفيما سقطت بقاياهما في مناطق مختلفة حول العاصمة أبو ظبي، ولم تسفر عن أي فقد في الأرواح.