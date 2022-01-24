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زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بقبرص التركية يعلن فوز حزبه بالانتخابات

وكالة الأناضول للأنباء
لفكوشا
نشر في 24.01.2022 10:24
فائز صوجو أوغلو زعيم حزب الوحدة الوطنية وكالة الأناضول للأنباء فائز صوجو أوغلو زعيم حزب الوحدة الوطنية (وكالة الأناضول للأنباء)

أعلن زعيم حزب الوحدة الوطنية في جمهورية شمال قبرص التركية فائز صوجو أوغلو، فوز حزبه بالانتخابات العامة المبكرة والتي جرت يوم أمس الأحد.

وأوضح صوجو أوغلو في تصريح صحفي، أنه يعتزم بدء محادثات بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية في البلاد.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة المبكرة، حصول حزب الوحدة الوطنية على 41.59 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما جاء الحزب الجمهوري التركي ثانيا بنسبة 30.49 بالمئة، وحل الحزب الديمقراطي في المركز الثالث بـ8.15 بالمئة.

وتنافس في الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين بينهم 3 مستقلين للدخول إلى البرلمان المكون من 50 مقعدا.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة أرسان سانر أعلنت استقالتها، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس حزب الوحدة الوطنية، فائز صوجو أغلو، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي، لحين اجراء انتخابات مبكرة.

وكانت آخر انتخابات برلمانية في قبرص التركية أجريت في 7 يناير/كانون الثاني 2018.

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