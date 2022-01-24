وزير الخارجية المجر يدعو نظرائه إلى دعم تركيا في مواجهة الهجرة غير النظامية

دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى دعم تركيا في مواجهة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث دعا الاتحاد لتغيير سياساته نغييرا جذريا حيال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن يعمل الاتحاد من أجل عودة المزيد من السوريين والليبيين إلى بلدانهم، والحيلولة دون حدوث موجات هجرة جديدة.

وأضاف أنه يتعين تقديم الدعم لتركيا لضمان عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم.

وحذر من أنه إذا تعرضت تركيا لموجة هجرة جديدة فسيكون من الصعب إدامة الاتفاقية المبرمة مع أنقرة عام 2016 بشأن المهاجرين.

كما رأى سيارتو أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الأمن وبرامج التنمية الاقتصادية والصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، "عوضا عن دعم الهجرة غير النظامية"، على حد قوله.