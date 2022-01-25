المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي يزور الشرق الأوسط وتركيا على جدول أعماله

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، جولة تشمل 5 دول، وستكون تركيا على جدول الزيارة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الثلاثاء، إن جولة ساترفيلد بدأت أمس وتستمر لغاية 4 فبراير/ شباط القادم.

وأضافت أنه من المقرر أن يزور ساترفيلد بالترتيب كلا من كينيا ومصر والإمارات وتركيا وإسرائيل.

وأردفت أن ساترفيلد سيبحث مع حكومات الدول المذكورة، ملفات تأسيس حكومة مدنية في السودان، وضمان الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي.

جدير بالذكر أن ساترفيلد عمل سابقا سفيرا لبلاده في العاصمة التركية أنقرة في الفترة بين يونيو/ حزيران 2019 ويناير/ كانون الثاني 2022.